Die Stromerzeugung durch Erneuerbare Energien muss zunehmen, damit die Energiewende gelingt. Eine Schlüsselrolle in der Pfalz nimmt dabei die Sonnenenergie ein. Die Stadt Bad Dürkheim hat sich in der Solarstrategie zum Ziel gesetzt, jedes Jahr Photovoltaikanlagen mit einer Leistung von 1000 Kilowatt/Peak (kWp) zuzubauen. Im Jahr 2022 wurde dieses Ziel deutlich übertroffen: Nach Angaben von Stadtwerke-Geschäftsführer Peter Kistenmacher sind im vergangenen Jahr 94 Anlagen mit 1400 kWp neu ans Netz gegangen. Insgesamt sind derzeit in der Stadt Bad Dürkheim 542 Photovoltaik-Anlagen mit insgesamt 9579 Kilowatt/Peak in Betrieb. In der Verbandsgemeinde Freinsheim und den Gemeinden Ellerstadt, Friedelsheim und Gönnheim, die zur Verbandsgemeinde Wachenheim gehören, wurden im Jahr 2022 und im Januar 2023 nach Angaben der Pfalzwerke insgesamt 301 Anlagen mit einer Leistung von über 3300 kWp genehmigt. In der Stadt Wachenheim wurden im vergangenen Jahr 27 neue Anlagen mit einer Gesamtleistung von rund 312 kWp neu ans Netz genommen. Insgesamt lieferten etwa 200 Anlagen im vergangenen Jahr 2443 kWp.