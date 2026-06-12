Seit zwei Wochen ist die Philipp-Fauth-Straße in Richtung Weinstraße Süd ab der Sparkasse Rhein-Haardt gesperrt. Wie ist der Stand der Arbeiten?

Die Sperrung hat beträchtliche Auswirkungen auf den Verkehr in der Bad Dürkheimer Innenstadt. Wie lange die Arbeiten noch dauern werden, darauf wollte sich Stadtwerke-Geschäftsführer Peter Kistenmacher auf Nachfrage von Petra Dick-Walther (FDP) im Bau- und Entwicklungsausschuss am Donnerstag nicht festlegen. Die Wasserleitungen dort seien in einem schwierigen Zustand. Wenn sie im Zuge der Arbeiten bewegt werden, würden oft an an anderer Stelle neue Leckagen auftreten. „Wir arbeiten sukzessive von Nord nach Süd“, sagte Kistenmacher. Er hoffe, dass in der kommenden Woche ein erster Abschnitt abgeschlossen werden könne. „Was fertig ist, wird abschnittsweise geschlossen und befahrbar gemacht“, betonte Kistenmacher. Auch an den Gasleitungen werde gearbeitet: „Es macht Sinn, das gemeinsam zu erneuern.“