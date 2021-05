Nicht im Stream, nein, tatsächlich live tritt am Samstag, 29. Mai, 19.30 Uhr Philip Bölter beim Verein Musik und Kultur in Weisenheim am Sand auf.

Sänger, Gitarrist und Harp-Player Bölter singt eigene Songs sowie Interpretationen seiner Helden wie Bob Dylan und Neil Young. Karten (15/10 Euro) gibt’s per E-Mail über karten@muk-weisenheim.de. Die Anzahl der Tickets ist auf 100 beschränkt. Nötig ist der Nachweis über einen maximal 24 Stunden alten Schnelltest. Vor Ort gibt es keine Testmöglichkeit. Das Konzert findet unter freiem Himmel auf dem Festplatz im Ludwigshain (Ende Riedweg) statt.