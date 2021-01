Die Gemeindeschwestern plus und die Pflegestützpunkte des Landkreises Bad Dürkheim können nicht beim Transport zur Impfung helfen. Das hat die Kreisverwaltung am Freitagmorgen korrigiert, nachdem anderslautende Meldungen aus der Verwaltung vom Vortag nun für Verwirrung und heißlaufende Telefone bei den Einrichtungen gesorgt haben. Die Gemeindeschwestern plus und die Pflegestützpunkte können jeweils nur beraten und Hilfe vermitteln. Beide Stellen können aber keinen Transport zum Impfzentrum übernehmen oder organisieren. Es gehe vielmehr darum, auf Angebote wie beispielsweise auf Bürgerbusse hinzuweisen. Weder bei den Pflegestützpunkten noch bei den Gemeindeschwestern plus können direkt Termine für eine Impfung ausgemacht werden. Das geht – wie mehrfach berichtet – ausschließlich über die Termin-Hotline oder das Online-Formular des Landes. Die Gemeindeschwestern plus, nicht aber die Pflegestützpunkte, können höchstens bei der Terminvereinbarung helfen, indem sie beim Ausfüllen des Formulars unterstützen. Und das auch nur dann, wenn es niemand anderen gibt, der das übernehmen könnte, und die Betroffenen älter als 80 Jahre sind. Diese Hilfe sollte auch nur in Anspruch genommen werden, wenn man den Termin nicht selbst vereinbaren kann. „Nicht bei der Hotline durchzukommen oder noch keine Antwort auf das Terminformular erhalten zu haben, ist kein Grund“, teilt die Verwaltung weiter mit.