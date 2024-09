Eine Demenz verändert Leben – für Betroffene und Angehörige. Aber was, wenn Letztere die Pflege nicht mehr stemmen können? In Pflegeeinrichtungen in und um Bad Dürkheim kennt man die Anrufe von Angehörigen, die auf der Suche nach einem Pflegeplatz sind, nur zu gut. Die Nachfrage ist riesig, weiß Beatrix Sattelberger, Einrichtungsleiterin im Bad Dürkheimer St. Maria Alten- und Pflegeheim. Es zählt mit 37 Betten zu den kleineren Häusern und ist voll ausgelastet. „Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir genug Personal haben“, sagt Sattelberger. Doch angesichts der vielen Anfragen „könnten wir auch ein Hundert-Betten-Haus vollbekommen“, weiß sie.

Mit dieser Erfahrung ist Sattelberger nicht alleine. Wie die Lage in anderen Einrichtungen der Region ist, welche Vorkehrungen sie bei der Betreuung von dementen Menschen treffen und warum manches Haus gar nicht alle Plätze belegen kann, lesen Sie in unserem ausführlichen Artikel.