Der Vorstoß der Europäischen Union, bis 2030 den Einsatz jeglicher Pflanzenschutzmittel in Schutzgebieten zu verbieten, hat die Kommunalpolitik erreicht. Der Bad Dürkheimer Stadtrat hat am Dienstag eine Resolution verabschiedet, die sich gegen das Vorhaben wendet.

Wie Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) sagte, wären von einem Verbot mehr als 80 Prozent der Dürkheimer Weinberge betroffen. Unter die Regelung würden nicht nur chemische, sondern auch biologische Pflanzenschutzmittel fallen. „Selbst Backpulver, das im Öko-Weinbau eingesetzt wird, wäre nicht mehr zulässig“, verdeutlichte Bio-Winzer Jochen Schmitt (FWG).

In der von Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) ausgearbeiteten Resolution heißt es: „Eine solche Regelung würde dem Weinbau in unserer Region großflächig die Existenzgrundlage rauben.“

„Dies darf nicht geschehen“

Grundsätzlich begrüße die Stadt die Bemühungen der EU, die Landwirtschaft zu transformieren und den Erhalt der natürlichen Grundlagen und der Artenvielfalt viel stärker als bisher in den Fokus zu nehmen. In der Richtlinie wird auch angestrebt, die Verwendung chemischer Pestizide bis 2030 um die Hälfte zu reduzieren. Ein undifferenziertes Verbot jeglicher Substanzen zum Schutz der Pflanzen in Schutzgebieten sei aber keine geeignete Maßnahme. Winzerinnen und Winzern würde dadurch die Existenzgrundlage geraubt. „Dies darf nicht geschehen. Die Stadt Bad Dürkheim fordert von allen Beteiligten größte Anstrengungen, damit die Regelungen für die Schutzgebiete überarbeitet werden“, heißt es in der Resolution.

Aspekt der Nachhaltigkeit ausreichend betont?

Die Grünen scheiterten mit einem Antrag, mit einem vorangestellten Satz den Aspekt der Nachhaltigkeit stärker zu betonen. Wie Fraktionssprecherin Monika Maleri sagte, werde in dem verabschiedeten Text nicht deutlich genug, dass es in der Landwirtschaft eine Transformation geben müsse. Allerdings müsse man Solidarität mit den Winzern zeigen. Horst Bäuml betonte, das Thema sei über den Landwirtschaftsminister längst in Brüssel angekommen. Die Themen Biodiversität und Insektensterben müssten vor Ort viel stärker aufgegriffen werden.

„Das wäre das Ende des Weinbaus“

Sollte die EU-Richtlinie in der vorgeschlagenen Form verabschiedet werden, wäre „das das Ende des Weinbaus“, sagte dagegen Markus Wolf (CDU). Der Landtagsabgeordnete widersprach Bäuml und Maleri, wonach die Nöte der deutschen Landwirte und Winzer bei der EU angekommen seien: „Brüssel will seinen Stiefel durchziehen.“ Daher sei es notwendig, dass sich Kommunen zu Wort meldeten.

Jochen Schmitt und Ralf Lang (SPD) signalisierten Zustimmung ihrer Fraktionen. Winzer Jan Eymael (FDP) sagte, der Text lasse durchaus den Wunsch nach Transformation und mehr Nachhaltigkeit erkennen. Die Resolution wurde schließlich bei fünf Enthaltungen aus den Reihen der Grünen verabschiedet.