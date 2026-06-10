Ein Junge teilt sein Pausenbrot in der U-Bahn. Für Pfarrer Norbert Schlag ein kurzer Moment, in dem Himmel und Erde sich berühren.

Ein Freund schreibt mir eine Nachricht darüber, was er an diesem Tag erlebt hat: Er sitzt morgens in Dortmund in der U-Bahn auf dem Weg zur Arbeit. Direkt gegenüber sitzt ein Junge, etwa zehn Jahre alt, auf dem Weg zur Schule. Da kommt ein Mann durch den Wagen und bettelt. Er möchte entweder Geld oder etwas zu essen haben. Mein Freund gibt ihm einen Euro und dann passiert es: Der Junge gegenüber öffnet seinen Schulranzen, holt die Brotdose hervor, teilt sein Pausenbrot in zwei Teile, und gibt die Hälfte dem Mann, der darum gebettelt hatte.

Als letzten Satz seiner Nachricht schreibt mein Freund: Da begegnen sich Himmel und Erde.

Diese Nachricht bewegt mich noch immer. Und ja, hier ist ein Stück Himmel in diese U-Bahn gekommen. Nicht nur, dass der Mann einen Bissen zu essen bekam, sondern auch, dass der Junge sein Brot geteilt hat. Ich habe meinem Freund die Nachricht geschickt: So lange so etwas geschieht, ist die Menschheit noch nicht verloren.

Das Gute geschieht überall, aber niemand berichtet darüber

Und ich glaube fest daran, dass diese Zeichen der Menschlichkeit, der Güte und Wertschätzung tausendmal am Tag geschehen. In meiner Umgebung, in der ganzen Stadt Grünstadt, und in der ganzen Welt.

Das Traurige ist nur, und das ist wirklich ein Problem, dass solche Nachrichten nicht in den Medien vorkommen. Keine Zeitung, kein Radio und kein Fernsehsender berichtet davon. Im Licht der Öffentlichkeit ist nur zu sehen, wie Menschen gegeneinander denken, reden, arbeiten und kämpfen. In der Politik, der Wirtschaft und zwischen den Ländern mit den entsprechenden unmenschlichen Regierungen.

Ich habe mir schon überlegt: Eigentlich müsste ich immer etwas zu essen dabei haben, denn ich kann jederzeit einen Menschen treffen, der Hunger hat und die Hälfte von meinem Essen gerne annehmen würde. Es ist wirklich so, wie mein Freund geschrieben hat: Da begegnen sich Himmel und Erde. Und die Menschheit ist noch nicht verloren.

Der Autor

Norbert Schlag ist Pfarrer im Ruhestand aus Grünstadt.