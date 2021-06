Am 5. Juni 1981 wurde das Pfalzmuseum für Naturkunde in der historischen Herzogmühle in Grethen offiziell eingeweiht. In dem repräsentativen Gebäude, das in seiner langen Geschichte unter anderem als Kinderheim genutzt worden war, fand die ebenso umfassende wie wertvolle naturwissenschaftliche Sammlung der Pollichia nach jahrzehntelangem Bemühen endlich eine feste Heimat.

Ende 2008 wurde der Erweiterungsbau in Betrieb genommen, der einen großzügigen Eingangsbereich, einen Vortragsraum sowie 220 Quadratmeter umfassende Räume für Sonderausstellungen bietet. Ein weiterer Meilenstein waren Umbau, Sanierung und Neugestaltung der Räume für die Dauerausstellung, in der sich seit 2019 Landschafts- und Begegnungsräume abwechseln.