Zu dem Vortrag „Grabungscamp in Karungu – Zeitreise ins Miozän“ über das Erforschen der Säugetier-Evolution in Kenia lädt die Vereinigung der Freunde der Mineralogie und Geologie am Donnerstag, 16. März, 20 Uhr ins Pfalzmuseum für Naturkunde in Bad Dürkheim ein. An diesem Abend wird Thomas Lehmann, Leiter der Sektion Paläomammalogie des Senckenberg Forschungsinstituts und Naturmuseums in Frankfurt, über seine Forschungsarbeit im Dorf Karungu am Victoriasee berichten. Die Fossilfunde aus der Region sind von besonderem Interesse für die Erforschung der Säugetier-Evolution, vor allem der Primaten, erklärt der Veranstalter. Die Fossilien der in Karungu ausgegrabenen Säugetierfauna seien zwar ausgesprochen vielfältig, im Gegensatz zu nahegelegenen Fundstätten gebe es hier jedoch anscheinend keine Primatenfossilien. Das Senckenberg-Team versuche herauszufinden, wie dieser Umstand zu erklären ist. Der Vortrag rund um die Karungu-Expeditionen, ihre Planung, Durchführung und die Bedeutung der Ergebnisse beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19.30 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos, Parkmöglichkeiten stehen im Museumshof zur Verfügung.