Die Sommerferien stehen vor der Tür – und was ist da verlockender, als schon einmal von Strand und Meer zu träumen? In der Offenen Forschungswerkstatt „Strand und Meer“ am Sonntag, 30. Juni, im Pfalzmuseum für Naturkunde kann man nicht nur vom Strandurlaub träumen, sondern sich aktiv mit Sand, Wasser und allerlei Meeres- und Küstenbewohnern beschäftigen.

So können die Teilnehmer entdecken, dass Sand nicht gleich Sand ist oder welche Meeresbewohner sich im Strandgut verstecken. Beim Strandlauf oder Memory kommt auch das Spielen nicht zu kurz. Das offene Mitmachprogramm bietet zwischen 11 und 16 Uhr etwas zum Staunen, Spielen und Lernen für Jung und Alt, so das Museum. Die Kosten sind im Museumseintritt enthalten.