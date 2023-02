Bei der Aktion Bioblitz 2023 können Teilnehmer Naturbeobachtungen mit einer App fotografisch festhalten und online melden. Mitmachen können Laien, Experten, Familien und Schulklassen.

„Was kann ich allein schon ausrichten?“ Eine Frage, die sich viele stellen, wenn es um Naturschutz und Artenvielfalt geht. Die Aktion Bioblitz 2022 hat gezeigt, was mit der Mitwirkung von Laien an Forschungsprojekten, so genanntem Citizen-Science, möglich ist. Im Landkreis Bad Dürkheim haben vergangenes Jahr 121 Personen 2542 Beobachtungen gemeldet. Deutschlandweit sammelten über 20.000 naturbegeisterte Menschen zwei Millionen Beobachtungsdaten beim Wettbewerb zur fotografischen Erfassung der Artenvielfalt.

Aufgrund der guten Resonanz auf den Bioblitz 2022 soll der Wettstreit der Landkreise und kreisfreien Städte nun auch dieses Jahr fortgesetzt werden. Das Pfalzmuseum für Naturkunde – Pollichia-Museum in Bad Dürkheim ruft gemeinsam mit den Initiatoren des Wettstreits, dem LWL-Museum für Naturkunde des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe (LWL) und der Naturbeobachtungsplattform Observation.org, zum Bioblitz 2023 auf. Zum Mitmachen braucht man lediglich die kostenlose Bestimmungs-App „ObsIdentify“ und einen entsprechenden Account.

Teilnahme das ganze Jahr möglich

Der Bioblitz 2023 läuft seit Anfang Januar (#bioblitz2023). Alle Naturbegeisterten sind aber laut Pfalzmuseum das ganze Jahr über aufgerufen, sich zu beteiligen, ganz egal ob Laien, Experten, Familien oder Schulklassen um ihre Städte beziehungsweise Kreise zu unterstützen.

Beim Bioblitze geht es generell darum, Spaß beim Beobachten der Natur zu entfachen, Menschen für die heimische Artenvielfalt zu begeistern und den Blick auf diese zu schulen. Die so erhobenen Funddaten sind eine wichtige Grundlage für die Forschung und den Naturschutz.

Als Tipp für den Anfang der Beobachtungen in der winterlichen Jahreszeit empfiehlt das Pfalzmuseum Interessierten, nach Baumpilzen Ausschau zu halten, die das ganze Jahr über zu finden sind. Viele Arten der ökologisch großen Gruppe, könnten mit der App „ObsIdentify“ automatisch bestimmt und die Daten anschließend gemeldet werden. Die Pilze besiedelten sowohl lebendes als auch Totholz und ihre Fruchtkörper seien meistens am Baumstamm zu finden.