Am Sonntag, 21. Mai, 11 Uhr, wird im Forum des Pfalzmuseums für Naturkunde die neue Sonderausstellung „Saurier – die Erfindung der Urzeit“ eröffnet, die bis zum 7. April 2024 gezeigt wird.

Die Ausstellung nimmt Besucherinnen und Besucher an fünf ausgewählten Beispielen mit auf eine faszinierende Reise zu den Sauriern und dem Wandel ihrer Darstellung durch die Zeit, so das Pfalzmuseum. Neben Originalfossilien und Abgüssen fossiler Saurier finden sich zeitgenössische Modelle und Zeichnungen sowie zweisprachige Informationstafeln, welche die früheren und aktuellen Vorstellungen von den Urzeitgiganten lebendig werden lassen.

Eingebettet ist die Eröffnung in den Internationalen Museumstag. Der Museumseintritt ist an diesem Tag frei. Zwischen 10 und 17 Uhr gibt es für kleine und große Saurierfans eine Reihe von Stationen zum Mitmachen: Beispielsweise können Fossilien ausgegraben oder selbst Saurierspuren erzeugt werden und mit einer selbstbemalten Maske können sich die kleinen Besucher in einen einen Triceratops verwandeln.