Zu Ostern ist es wieder so weit: Das Pfalzmuseum für Naturkunde zeigt sechs Wochen lang seine Sonderausstellung „Küken-Küken-Küken“ mit lebenden Hühnerküken. Von Sonntag, 12. März, bis Sonntag, 23. April, können Museumsgäste die Federbällchen beobachten. Geschlüpft wird voraussichtlich am 12. März, 26. März und 9. April. Neben den Hühnern geht es in der Sonderausstellung zum Beispiel um die Verbreitung des Eies im Tierreich, um den Aufwand, der für Brut und Brutpflege betrieben wird und um den Hahn auf der Kirchturmspitze.

Dauerkarte für Sonderausstellung

Aktivstationen laden laut Pfalzmuseum kleine und große Museumsgäste ein, selbst zu experimentieren und kreativ zu sein. Für alle, die den Küken beim Wachsen zuschauen möchten, gibt es eine Dauerkarte für die Sonderausstellung. Aufgrund von Erneuerungsarbeiten ist die Ausstellung derzeit aber nicht barrierefrei zugänglich. Einen Einblick in die Ausstellung mit Bildern und Videos gibt es virtuell https://www.pfalzmuseum-online.de/kueken. Außerdem bietet das Museum pädagogische Angebote für Kindergärten und Schulklassen an. Nähere Informationen erteilt das Museum unter der Telefonnummer 06322 9413-31 oder per E-Mail an b.schoenborn@pfalzmuseum.bv-pfalz.de.

Außerdem bietet das Pfalzmuseum Ferienaktionen für Kinder im Grundschulalter: am 4. April, 10-13 Uhr, 5. April, 13-16 Uhr sowie am 6. April, 9-12 Uhr. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung erforderlich unter 06322 9413-21 (täglich außer montags).