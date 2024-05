Waldwandel ist das Thema von Ausflügen, die das Pfalzmuseum für Naturkunde, Pollichia-Museum, in Bad Dürkheim in den Pfingstferien für Kinder und Jugendliche zwischen sechs und zwölf Jahren anbietet.

Jeweils für fünf Stunden werden die Teilnehmer den Wald erkunden und erfahren, wie der Pfälzerwald und seine Nutzung sich im Laufe der Zeit verändert haben. Welche Spuren alter Waldnutzung lassen sich heute noch erkennen? Welche Spuren hinterlassen heiße, trockene Sommer und wie könnte der Pfälzerwald in Zukunft aussehen? Welche Tiere lebten einst im Pfälzerwald und wessen Spuren finden sich heute? Eine Anmeldung für die Entdeckertouren ist erforderlich unter Telefon 06322 941321 (täglich außer montags) oder per E-Mail an infostand@pfalzmuseum.bv-pfalz.de. Die Kosten betragen 15 Euro pro Person. Die Termine sind am Montag, Dienstag und Mittwoch, 27. bis 29. Mai, jeweils von 10 bis 15 Uhr. Laut Veranstalter ist Rucksackverpflegung mitzubringen sowie festes Schuhwerk und dem Wetter angepasste Kleidung zu beachten. |mamü