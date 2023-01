Am Sonntag, 5. Februar, 11 Uhr, bietet das Pfalzmuseum für Naturkunde in Bad Dürkheim eine öffentliche Führung an. Im Mittelpunkt der etwa einstündigen Tour durch die Ausstellung steht das Thema Natur- und Artenschutz. Was unternimmt der Mensch, um Tiere, Pflanzen und ganze Lebensräume zu schützen? Auch die anderen Themen des im Dezember 2019 neu eröffneten ersten Obergeschosses des Museums werden vorgestellt, zum Beispiel der Landschaftsraum Pfälzerwald. Nach der Führung besteht für die Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, das Pfalzmuseum auf eigene Faust zu erkunden und bei Kaffee und Kuchen in gemütlicher Runde zu plaudern. Die Kosten pro Person betragen zehn Euro einschließlich Kaffee und Kuchen. Anmeldung unter der Telefonnummer 06322 9413 21 (täglich, außer montags).