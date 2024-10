Die Sonderausstellung „Taucher, Schwimmer, Wandersleut’: Amphibien – faszinierende Wesen zwischen Wasser und Land“ im Pfalzmuseum wird verlängert. Das hat das Pfalzmuseum für Naturkunde mitgeteilt. Ursprünglich sollte die Schau am 3. November enden, jetzt wird sie bis zum 23. Februar 2025 im Pfalzmuseum für Naturkunde zu sehen sein. Die Ausstellung wurde vom BUND in Bayern entwickelt und stellt heimische Amphibienarten vor. Zudem informiert sie über die Gründe für deren Rückgang und gibt einen Einblick in verschiedene Artenschutzprojekte in Rheinland-Pfalz. Neben lebensechten Modellen der Amphibien werden in der Ausstellung von einigen Arten auch maßstabsgetreu vergrößerte Fotodrucke gezeigt, die dazu einladen, sich mit ihnen zu fotografieren.