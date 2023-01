Mit guten Ergebnissen kehrten die Sportler des Leichtathletikvereins (LTV) Bad Dürkheim am Wochenende von den Pfalzmeisterschaften in Ludwigshafen zurück. Jeweils zwei Titel holten Moritz Kößler und Maren Franke.

Mit einem erfolgreichem Wettkampf starteten die U16-Vertreter und des Leichtathletikvereins Bad Dürkheim am Samstag in das neue Jahr. Das achtköpfige Team holte fünf Podestplatzierungen.

Moritz Kößler gewann in der Altersklasse M15 den Hochsprung mit 1,56 Meter, konnte aber wegen fehlendem Training nicht an die Leistungen aus dem Dezember anknüpfen. Gemeinsam mit den Staffelkameraden Hector Rett, Justus Zierke und Leon Schmidt aus Eisenberg feierte Köster einen Start-Ziel-Sieg über 4x100 Meter. Mit ausbaufähigen Wechseln wurde die Startgemeinschaft „EisDürk“ in 49,92 Sekunden Pfalzmeister. Damit unterboten sie einen Vereinsrekord der M15, der seit 2008 bestand.

Josefine Müller: Dritte in neuer Altersklasse

Im Einzel startete Hector Rett über 60 Meter und qualifizierte sich in 7,74 Sekunden für das Finale. Dort steigerte sich der 15-Jährige jedoch nicht mehr und belegte in 7,80 Sekunden Platz zwei. Ebenfalls mit im Finale vertreten war Justus Zierke, der sich mit Bestzeit im Vorlauf qualifizierte und anschließend Sechster wurde.

Einen weiteren zweiten Platz im Kugelstoßen gab es für Jan Thomsen (M14), der zum ersten Mal mit vier Kilogramm stoßen musste und mit 7,42 Meter im letzten Versuch eine gute Weite erzielte. Timmy Ban wurde mit 5,70 Meter Vierter. Auch Josefine Müller (W14) stellte sich einer neuen Herausforderung. Bei den 60 Meter Hürden wurden mit dem Wechsel der Altersklasse auch die Hürdenabstände größer. Ihr Mut wurde belohnt – in 10,93 Sekunden wurde sie Dritte. In der W15 qualifizierte sich Elina Giesenberg für das Finale, steigerte sich dort nochmal und wurde in der Bestzeit von 8,85 Sekunden Fünfte. Im Weitsprung verpasste Lasse Franck mit 4,22 m nur um drei Zentimeter den Endkampf und wurde Neunter.

Doppelsieg für Maren Franke

Maren Franke verteidigte am Sonntag ihren Hallentitel im Kugelstoßen und 60 Meter Sprint aus dem vergangenen Jahr. Der Kugelstoß-Wettbewerb begann für sie etwas holprig mit einem Stoß knapp unter zehn Meter, doch danach flogen die Kugeln wieder weiter und landeten bei 10,70 bis 10,90 Meter, eine Weite, die auch die Zweitplatzierte hätte stoßen können. Doch im fünften Versuch traf Maren Franke die Kugel optimal und gewann mit 11,27 Meter.

Direkt im Anschluss folgte der Vorlauf über 60 Meter, den die Athletin sicher gewann. Trotz schwachem Start konnte sich die 20-Jährige im Finale noch etwas steigern und siegte in 8,21 Sekunden. Bereits eine dreiviertel Stunde später folgte der Startschuss für die 200 Meter, bei denen sie in 27,21 Sekunden Zweite wurde.

Comeback von Florentine Baumgärtner

Ohne Podestplatzierung blieben die Dürkheimer Athleten der Altersklasse U18. Am nächsten dran war Ronja Wulfert, die über 200 Meter die zweitschnellste Zeit lief, die Bahn aber unabsichtlich nach innen verlassen hatte und daher disqualifiziert wurde. Im Weitsprung verpasste sie mit 4,49 Meter knapp den Endkampf und wurde Zehnte. Louisa Appel versuchte sich nach langer Trainingspause am Hochsprung, riss 1,50 Meter denkbar knapp und beendete mit Platz vier und 1,45 Meter den Wettkampf.

Nach einer langen Wettkampfpause startete Florentine Baumgärtner über 200 Meter und wurde Sechste. Alle drei wollen in der kommenden Woche an gleicher Stelle bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften erneut antreten