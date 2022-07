Mit 10:2 Punkten sicherte sich die Spielgemeinschaft Fußgönheim/Ellerstadt bei den Herren 30 im Tennis die Meisterschaft in der Pfalzliga (4er). Sportlich geht es jedoch in der gleichen Klasse weiter.

Nach dem letzten Spieltag wurde bei der SG gefeiert, und es soll noch eine weitere Feier geben, weil nicht alle Spieler zugegen waren. Doch im Fahrstuhl geht es nicht weiter nach oben. Bei den Viererteams ist die Pfalzliga die höchste Klasse. Mannschaftsführer Michael Nonnenmacher sieht das mit einem lachenden und einem weinenden Auge: „Sportlich ist es schade, doch organisatorisch wäre es schwieriger geworden.“ Schon jetzt seinen die Fahrtzeiten zu den Spielen teils nicht gering.

Zur Bildung einer Spielgemeinschaft sei es vor zwei Jahren gekommen, weil in beiden Vereinen in der Altersklasse nicht genügend Spieler vorhanden gewesen seien. Ein Kontakt habe es über die Spielerfrauen gegeben, die selbst in gleicher Konstellation in einer SG aktiv seien. „Das erste Jahr war aufgrund von Corona schwierig, weil das klassische Zusammensein nach den Spielen fehlte“, sagt Nonnenmacher. Ein guter Mittelfeldplatz sei da herausgesprungen.

Vor der aktuellen Medenrunde sei der Titel eigentlich nicht das Thema gewesen. Mit zwei Unentschieden und damit nicht optimal startete die SG in die Runde. Wobei das zweite Remis gegen den SV TA Enkenbach laut Nonnenmacher unglücklich war. Knackpunkt auf dem Weg zum Titel war die vorletzte Partie gegen den Tabellenzweiten TC Nußdorf, die die SG zwar klar mit 5:1 gewann, doch alle Spiele sind laut Nonnenmacher hart umkämpft gewesen. Klare Nummer eins bei der SG ist Christian Merk (LK 11,4), die beste Bilanz im Einzel weist Philip Seyfried (6:0) auf.