BAD DÜRKHEIM. Auch wenn die SG TV Dürkheim/BI Speyer letzte Woche das richtungsweisende Duell in Trier verlor, packen die Kurstadt-Korbjäger am Samstagnachmittag um 16 Uhr in der kleinen Dürkheimer TVD-Halle den Saisonhöhepunkt gegen den TV Bad Bergzabern selbstbewusst an.

Kapitän Philip Karst blickt nicht verärgert zurück. „Klar, willst du als Sportler jedes Spiel gewinnen. Und natürlich schmerzt die Niederlage in Trier. Doch wir haben eine gute Leistung gezeigt“, sagte der Dürkheimer Vorzeige-Basketballer im Gespräch mit der RHEINPFALZ. „Wir waren nur sieben Leute und haben uns dafür lange Zeit sehr gut verkauft. Wir hatten viele junge Spieler dabei, die auf dem Niveau erst selten oder noch gar nicht gefordert waren. Dafür war das richtig stark.“

Karst zeigte sich vor allem angetan von der Leistung des ebenfalls aus Bad Dürkheim stammenden Moritz Dirion, der das erste Mal in der Regionalliga ein Trikot überstreifen durfte. „Moritz startete als Center, weil wir keinen einzigen großen Stammspieler dabei hatten. Er musste sich gegen einen 2,10 Meter großen, erfahrenen Gegenspieler behaupten und machte das klasse. Er erzielte die drittmeisten Punkte in unserem Team – das war ein starker Einstand!“

Im zweiten Viertel setzt sich Trier ab

Überhaupt hätte die junge SG-Truppe sich gut gegen teils in der ersten Trierer Mannschaft in der Zweiten Liga eingesetzte Spieler behauptet. Der SG-Routinier sah das Duell gegen den Rheinland-Pfalz-Rivalen 30 Minuten auf Augenhöhe, lediglich im zweiten Viertel hätte sich Trier den am Ende entscheidenden Vorteil herausgearbeitet. „Wir hatten mit der neuen Zusammenstellung im Team und auch den Nachwuchskräften noch keine Routine in unserer Zone. In dieser Phase standen wir in der Abwehr nicht perfekt“, erklärte Karst. „Da traf Trier aber auch einfach alles. Aus jeder Position saß gefühlt jeder Wurf, auch ganz weit weg und oft trotz Behinderung.“

Neben Triers Treffsicherheit, der größeren Erfahrung und den deutlich besseren Rotationsmöglichkeiten, aufgrund eines großen Kaders, sah der SG-Leader einen weiteren entscheidenden Unterschied in der Körperlichkeit. So war das Trierer Team um eine ganze Länge größer und meist auch von der Masse robuster, was sich vor allem bei den Zweikämpfen unter den Körben deutlich bemerkbar machte.

Mit Heimspiel-Formation ins Derby

Jetzt am Samstagnachmittag, in eigener Halle, zeigt sich die Spielgemeinschaft wieder mit einem völlig anderen Gesicht, ihrer „Heimspiel-Formation“. Die erste Mannschaft des Vereins, die BIS Baskets, sind erst am Abend in Speyer in der Zweiten Bundesliga gegen Gießen gefordert. Da bleibt also ausreichend Zeit für die jungen Nachwuchskräfte, die mit Doppellizenz in beiden Mannschaften auflaufen dürfen, am Nachmittag noch in der Regionalliga in Bad Dürkheim auf Korbjagd zu gehen.

„In Vollbesetzung haben wir ein ganz anderes Potential als noch in Trier“, ist sich Karst sicher. „Da können wir viele Teams in der Liga schlagen, auch die vermeintlich stärkeren!“ Trainer Jordi Salto Sabate plant am kommenden Wochenende wieder seine Bestbesetzung – wie schon beim bislang einzigen Saisonsieg gegen Eintracht Frankfurt (80:62), damals auch in der Dürkheimer TVD-Halle. Wenn das kein gutes Omen ist!

Mit breiter Brust gegen TVB

Grund genug, trotz bislang bescheidener Saisonausbeute mit erst einem Sieg aus sechs Spielen, optimistisch ins Pfalzduell zu gehen. Zumal der TV Bad Bergzabern auch mit zwei Erfolgen noch nicht richtig Selbstbewusstsein tanken konnte. Die Südpfälzer wissen gerade nicht richtig, wo sie stehen. Aufgrund von vier Covid-19-Erkrankungen im Team, trotz vollständiger Impfung, musste der TVB die letzten beiden Wochen eine Trainings- und Wettkampfpause einlegen.

Da bei dem Corona-Durchbruch die Krankheitsverläufe glimpflich verliefen und die meisten Betroffenen wieder Ende dieser Woche in die Sporthalle zurückkehren konnten, kann das Derby stattfinden. Die aktuelle Verunsicherung bei den TVB-Korbjägern wollen Dürkheims Basketballer ausnutzen und nach der jüngsten Negativserie wieder ein Erfolgserlebnis feiern!