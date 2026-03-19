Die SG Dürkheim/Speyer II kann das Zünglein an der Waage im Abstiegskampf werden, denn die Gäste aus Bad Bergzabern kämpfen noch um die Ligazugehörigkeit.

Nach einer starken Runde in der 2. Basketball-Regionalliga ist für die SG TV Dürkheim/BI Speyer II die Saison im gesicherten Mittelfeld beendet. Einzig was nun noch wirklich zählt, ist für die vielen doppelt geforderten SG-Talente der erfolgreiche Abschluss in der Zweiten Liga und für das junge Regionalliga-Team die große Pokal-Endrunde auf Landesebene am letzten März-Wochenende. Für den Gegner hat das letzte SG-Spiel jedoch eine existenzielle Bedeutung.

Für den TV Bad Bergzabern bedeutet das Pfalzderby (Samstag, 16 Uhr, TVD-Halle Bad Dürkheim) den großen Showdown im Abstiegskampf – mit der allerletzten Chance, die Liga zu halten. Das Match der Kurstadt-Klubs entscheidet über die Zukunft der Südpfälzer! Bitter aus Sicht des TVB: Nach vielen vergebenen Chancen in den vergangenen Wochen und auch der allerbesten nicht genutzten Gelegenheit, am vergangenen Wochenende gegen Schlusslicht MTV Kronberg in eigener Halle alles klarzumachen, könnte nun endgültig das böse Erwachen kommen. Denn bislang, an allen 21 Spieltagen der Saison 2025/2026 zuvor, hatte der Turnverein noch nie einen Abstiegsplatz inne. Nach dem letzten Spieltag könnte dies nach dem „freien Fall“ – noch ohne Sieg in der Rückrunde – von Platz fünf bis elf jedoch das einzige und entscheidende Mal der Fall sein.

Es gibt mit Roth Energie BBA Gießen 46ers und dem TVB nur noch zwei Teams, die in einem Fernduell um den letzten noch freien Regionalliga-Platz für die kommende Runde kämpfen. Gewinnt der TVB, bleibt er Regionalligist, unabhängig vom anderen Duell. Verliert der TVB und Gießen verliert ebenfalls, hält der TV Bad Bergzabern dennoch die Liga, da er bei Punktgleichheit wegen des besseren direkten Vergleichs die Nase vorn hätte.

Verliert der TVB, aktuell noch auf dem sicheren zehnten Rang, jedoch in Bad Dürkheim und gewinnt Gießen, sind die Hessen gerettet, da sie dann zwei Punkte mehr auf dem Konto hätten als der TVB. Die 46ers sind beim bereits abgestiegenen MTV Kronberg zu Gast. Ob die Kronberger sich erneut so ins Zeug legen werden wie vergangene Woche in der Südpfalz, als sie Bergzabern die Party verdarben? Jedenfalls ist die Aufgabe beim Tabellenletzten für Gießen deutlich lösbarer als das, was der TVB gegen die starke SG vor sich hat.

Muss Bergzabern nach jahrzehntelanger Regionalliga-Zugehörigkeit nun den Weg in die Oberliga antreten? Gibt es in der kommenden Runde kein Weinstraßen-Derby mehr? Das große Problem, auch für die Fans: Beide Spiele finden nicht zeitgleich statt. Während die beiden Pfälzer Kurstadt-Klubs schon am Samstagnachmittag gegeneinander spielen, steigt Bergzaberns „Fernduell“ erst am Sonntagabend (17.30 Uhr). Im Falle einer TVB-Niederlage bleibt das Zittern also bis Sonntagabend.

„Klar gehen wir favorisiert ins Match“, meint SG-Teambetreuerin Sabine Karst. „Doch wir waren in den letzten Spielen auch nicht immer konstant.“ Trotz der Außenseiterrolle hat der TV Bad Bergzabern die Hoffnung noch nicht aufgegeben. „Es fehlten bisher immer nur Millimeter. Letzten Samstag kämpfte das Team großartig. Leider reichte es nicht. Es herrschte eine Topstimmung in der Halle. Mir tat es auch wegen den vielen Fans besonders leid. Solch eine Kulisse mit weit über 300 Zuschauern ist nicht normal in der Regionalliga“, sagte Spielertrainer Jeremy Black. „Auch in Bad Dürkheim wollen wir jetzt alles, was geht, auf den Platz bringen.“

Auch Co-Trainer Aaron Schmitz, der nach Bergzaberns Personalsorgen vergangene Woche nach langer Zeit wieder das Trikot überstreifte, bleibt optimistisch: „Wieder gingen einige angeschlagen ins Match. Und es fehlten Leistungsträger. Am Ende war es erneut die Luft, die fehlte für den Sieg. Wir werden nochmals alles in Bad Dürkheim versuchen. Es gibt noch die eine Chance. Wir glauben daran!“