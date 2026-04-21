Außenseiter SG Dürkheim/Speyer scheitert im Pokal-Halbfinale an Gastgeber Kirchheimbolanden. Ein starker Start, viel Herz – und dann kippt das Spiel im dritten Viertel.

Der Traum vom zweiten Pokalgewinn innerhalb von nur drei Wochen platzte. Dem Landespokalsieg der Regionalliga-Mannschaft konnte das Bezirksliga-Team der SG TV Dürkheim/BI Speyer nicht nacheifern. Im Halbfinale kassierten Dürkheims Basketballer eine 74:101 (44:55)-Niederlage gegen den eine Klasse höher spielenden Landesliga-Vizemeister TV Kirchheimbolanden.

Sie waren als einziger Bezirksligist der große Außenseiter, sind aber mit „voller Kapelle“ und breiter Brust zum Top-Four-Finale um den Pfalz-Pokal nach Kirchheimbolanden gereist. Zwölf Spieler, maximaler Einsatz. Die SG TV Dürkheim/BI Speyer III bereicherte mit ihrem Auftreten die Pokal-Endrunde 2026, auch wenn es am Ende nicht zum ganz großen Wurf reichte.

Immerhin hatten die Kurstadt-Korbjäger im Halbfinale das schwerste Los erwischt und trafen auf den Gastgeber TV Kirchheimbolanden. Doch selbst der spätere Pokalchampion zollte dem Underdog Respekt vor dem couragierten SG-Auftritt. „Wir brauchten größte Intensität, um dagegenzuhalten und hatten erst die Partie, je länger sie lief, besser im Griff“, sagte TVK-Topscorer Philipp Reis. „Wichtig war, dass wir unseren Matchplan konsequent umsetzten. Das gab am langen Ende letztendlich den Ausschlag, denn das SG-Team verkaufte sich über weite Strecken sehr gut.“ Im ersten Viertel gab es einen komplett offenen Schlagabtausch. Basketball vom Feinsten – schnell, mit vielen Korbaktionen und tollen Treffern.

Die Zuschauer waren begeistert. Nur knapp 29:28 führte der Favorit nach zehn Minuten. Erst im weiteren Verlauf verschaffte sich „Kibo“ Vorteile durch eine aggressivere Verteidigung und das effizientere Stören der SG-Angriffe. Wenngleich bis kurz vor der Halbzeit der Underdog von der Weinstraße auf Schlagdistanz blieb. Während der TVK auch jedes weitere Viertel 20 Treffer und mehr erzielte, kamen die SG-Cracks nicht mehr so stark an Kirchheimbolandens Korb zum Zug. In kleinen Schritten setzte sich der spätere Pokalsieger schließlich ab. Vom 39:37 (15.) über 50:37 kurz vor der Halbzeitpause. Und dann final im dritten Durchgang vom 64:53 (26.) zum 81:58 (32.) – spätestens zu Beginn des letzten Viertels war die Entscheidung gefallen.

SG-Coach Christian Jünemann zeigte sich trotz des Ausscheidens zufrieden. „Wir haben uns toll verkauft und auch wirklich gut gespielt. Es war schön zu sehen, dass wir gegen so eine starken Gegner aus einer höheren Liga lange Zeit mithalten konnten“, sagte Dürkheims Trainer. Jünemann ärgerte sich aber auch, dass die Foulverteilung aus seiner Sicht nicht ausgeglichen war. „Beide Mannschaften spielten sehr körperlich. Wir bekamen aber 25 Fouls gepfiffen, was Kirchheimbolanden insgesamt 32 Freiwürfe einbrachte. Der TVK dagegen erhielt nur 13 Fouls. Dadurch bekamen wir auch nur 15 Freiwürfe – das war schon ein Unterschied, warum wir unter anderem am Ende den Überraschungssieg nicht schaffen konnten. Dennoch: Das war ein schönes Erlebnis, unter den besten vier Mannschaften beim Top-Four-Finale dabei zu sein. Insgesamt war es wirklich eine geile Saison mit einem tollen Team. Es hat wirklich allen Spaß gemacht!“

Die Enttäuschung im Team verging schnell – weil die SG eine starke Visitenkarte bei der Pokalendrunde abgab und auch auf eine gute abgelaufene Meisterschaftsrunde blicken kann. „Das Erreichen vom Top-Four-Finale hatte zu Beginn der Saison noch niemand bei uns auf dem Schirm. Das Halbfinale jetzt gegen Topteam TV Kirchheimbolanden war natürlich eine sehr große Herausforderung“, meinte Johannes Roling. „Dennoch starteten wir gut und selbstbewusst ins Match und hielten lange gut mit. Leider sind wir dann in der zweiten Halbzeit ein wenig eingebrochen. Und hatten am Ende immer größere Probleme, gegen Kibos starke Zonenverteidigung den Weg zum TVK-Korb zu finden. Da wir auch von den Außenbahnen keine gute Wurf-Quote hatten, konnte Kirchheimbolanden im Schlussviertel die Führung deutlich ausbauen und das Spiel souverän und verdient gewinnen.

Ian Schmitt und Philip Karst ragten aus dem SG-Team mit einer starken Punkteausbeute heraus. Die beiden Topscorer erzielten mit 39 Zählern über die Hälfte aller SG-Treffer. Auch prägten beide Leistungsträger wegen eines starken Spielverständnisses und mit ihrer Ruhe das SG-Spiel. Michael Schütz konnte mit drei erfolgreichen Dreiern in wichtigen Momenten Akzente setzen, die zwischenzeitlich den SG-Cracks immer wieder einen wichtigen Push gaben. Ein tolles Signal gab auch Florian Karst dem Team, der seinen Einsatz doch schon im Halbfinale ermöglichte. Damit trugen die Karst-Zwillinge, lange Zeit bei der Spielgemeinschaft in der Regionalliga, Zweiten Liga oder früher im Nachwuchsbereich auf Bundesliga-Parkett vereint auf dem Feld, nach langer Zeit wieder gemeinsam das SG-Trikot.

So spielten sie

Karst (21 Punkte), Schmitt (18), Schütz (9), Cremer (9), Florian Karst (5), Seufert (4), Islekyay (3), Roling (2), Kroll (2), Sammet (1), Kicherer, Oberwalder.