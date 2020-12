Auch in Friedelsheim und Bobenheim am Berg haben Pfadfinder das Friedenslicht aus Bethlehem verbreitet.

In diesem Jahr steht die Aktion unter dem Motto „Frieden überwindet Grenzen“. Traditionell wird das Friedenslicht am dritten Adventssonntag in einer Aussendung auf dem Gebiet der Landeskirche und des Speyerer Bistums verteilt. Zuvor war es in der Geburtsgrotte Jesu in Bethlehem entzündet und per Flugzeug über Wien nach Deutschland gebracht worden. Rund 220.000 Pfadfinder wollen damit in Deutschland ein Zeichen für Frieden, Völkerverständigung und den interreligiösen Dialog setzen. Mit dabei waren in diesem Jahr auch die Geschwister Lena und Tim Popp vom Friedelsheimer Stamm der Hohenstaufen.