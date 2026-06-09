Der Pfälzerwald-Verein lädt für Samstag und Sonntag, 14. und 15. Juni, zum Sommerfest in der Hütte in der Weilach ein – am Sonntag ist zugleich der Familientag des Vereins.

Am Familientag wird es laut einer Mitteilung des PWV die „Mission DrachenFit“ geben, eine spielerische Rallye mit vielen Stationen, bei der Kinder und Erwachsene „gemeinsam aktiv werden, entdecken und Spaß haben können“. Bewegung und Natur würden dabei im Vordergrund stehen, und es gebe Kooperationspartner wie die AOK, das Forstamt und die Pollichia, die sich an den Ständen mit eigenen Ideen einbringen. Ein zusätzliches Highlight sei der Auftritt von Magic Alessandro mit seiner Zaubershow um 12 Uhr.

Bereits am Samstag gibt es neben der üblichen Hüttenkarte laut Verein ein erweitertes Speiseangebot mit Pfälzer Spezialitäten. Auch für musikalische Unterhaltung ist gesorgt, und zwar am Nachmittag mit dem Musikduo „Why Not“. Es darf mitgesungen und getanzt werden.

Für die Anreise bieten sich verschiedene Möglichkeiten an: per Bus mit der Linie 489 ab Wurstmarktplatz oder Bahnhof Bad Dürkheim zur Haltestelle Weilach, mit dem Auto über Leistadt oder den Annaberg zum Parkplatz Weilach. Die Hütte liegt 400 Meter hinter dem ehemaligen Forsthaus Weilach und ist zu Fuß oder mit dem Rad zu erreichen.