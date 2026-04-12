Bei der Jahreshauptversammlung der Ortsgruppe Seebach des Pfälzerwald-Vereins standen Arbeitseinsätze, Veranstaltungen und geplante Investitionen im Mittelpunkt

Der Vorstand berichtete über zahlreiche Arbeitseinsätze und Investitionen. Dazu zählten Auf- und Abbauarbeiten für das Waldfest und die Seebacher Kerwe, Pflegearbeiten auf dem Vereinsgelände mit Felssicherungen für Kletterer sowie die Verbreiterung der Einfahrt. Hinzu kamen Malerarbeiten im Vereinsheim, die Reparatur eines beschädigten Lagerdachs, Verbesserungen an der Überwachungstechnik und die Renovierung der Boulebahn. Außerdem wurde eine marode PWV-Sitzbank am Hammelstalblick ausgetauscht und der Fahnenmast mit PWV-Flagge auf der Schneckennudel erneuert.

Auch sportlich war die Ortsgruppe aktiv. Die Mountainbikergruppe legte 2025 bei 14 Touren insgesamt 7790 Kilometer und 21.940 Höhenmeter zurück. Die E-Bikergruppe war mit 61 Teilnehmern bei fünf Ausfahrten entlang der Weinstraße unterwegs und kam dabei auf 205 Kilometer. Bei 23 Wanderungen mit insgesamt 580 Teilnehmern wurden 4438 Kilometer erwandert. Als Wanderkönigin wurde Heidrun Gabel-Tebrün geehrt, als Wanderkönig Günter Eberhardt. Bei der Versammlung ehrte der Verein langjährige Mitglieder. Dirk Opitz wurde für 50 Jahre, Sebastian Reiner für 40 Jahre und Heide Schwab für 25 Jahre Mitgliedschaft im PWV Seebach ausgezeichnet.

Für dieses Jahr sind mehrere Investitionen geplant, darunter die Sanierung der Elektronik im Vereinsheim, die Erneuerung des Zeltdachs sowie eine verbesserte Zuwegung zum Vereinsgelände. Zudem stellte der Verein die Höhepunkte vor: das Waldfest am 20. und 21. Juni, die Seebacher Kerwe vom 23. bis 28. Juli, eine Wanderfahrt ins Trentino vom 20. bis 28. September, der Saisonausklang am 17. Oktober sowie der Seebacher Advent am 19. Dezember.