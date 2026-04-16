Die Pfalz Touristik hat 2014 drei sogenannte Prädikatswanderwege anlegen lassen. Einer dieser Wege, der etwa 177 Kilometer lange Pfälzer Weinsteig, führt über die Gemarkungen von sechs der acht Orte der Verbandsgemeinde Freinsheim.

Vor zwölf Jahren war ein Vertrag zwischen der Pfalz Touristik und den beteiligten Orten zum Pfälzer Weinsteig abgeschlossen worden, der nun erneuert und bestätigt werden muss. Dieser Vertrag war damals von Vertretern der Verbandsgemeindeverwaltung Freinsheim unterzeichnet worden, ohne zuvor die betroffenen Orte zu informieren und einzubeziehen. Das war zwischenzeitlich auf massive Kritik gestoßen.

Diesmal sollen nun die Stadt- und Gemeinderäte der VG Freinsheim ihr Votum abgeben. Die Mitglieder des Gemeinderats Dackenheim stimmten in einer Sitzung am Montag dem Vertrag einhellig zu. Der Pfälzer Weinsteig sei einer der wichtigsten Wanderwege in der Region, betonte Bürgermeister Matthias Fankhänel.