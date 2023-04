Allgemeinbildung, Fachwissen, praktische Fertigkeiten: Beim Berufswettbewerb der Landjugend hat der Weinbau-Nachwuchs seine Kräfte gemessen. In der Pfalz war das Siegerpodest fest in Frauenhand.

Den Berufswettbewerb der grünen Berufe organisiert die deutsche Landjugend alle zwei Jahre. Dabei treten die Teilnehmer in den Kategorien Land-, Forst-, Haus- und Tierwirtschaft sowie Weinbau gegeneinander an. Die erste Runde erfolgt an den Berufsbildenden Schulen. Die Gewinner messen beim Landesentscheid ihr praktisches Können und theoretisches Wissen, die Besten dürfen schließlich zum Bundesentscheid. „Beim Weinbau ist die zweite Runde etwas anderes. Hier gibt es keinen Landesentscheid, weil die Anbauregionen wichtiger sind. Deshalb gibt es an den Standorten der Berufsschulen Gebietsentscheide“, hebt Katharina Rößler, Vorsitzende der Landjugend Rheinhessen-Pfalz hervor.

24 Azubis machen mit

An einem solchen Gebietsentscheid haben nun 24 Weinbau-Azubis auf dem Weingut Bärenhof in Ungstein mitgemacht. „Die meisten sind im vierten Ausbildungsjahr“, berichtet Rößler. Mit Fragen zur Allgemeinbildung und zu Fachkenntnissen ihres Berufs sei ihr theoretisches Wissen geprüft worden. „Zudem bekommen sie eine Aufgabe wie das Verfassen einen Kundenbriefs“, erklärt die Vorsitzende.

Im Berufsleben ist das praktische Können aber mindestens ebenso wichtig, weshalb es auch praktische Aufgaben zu lösen galt. „Oft müssen sie ein Anbaugerät am Traktor anbringen und erläutern, wie es funktioniert“, nennt Rösler ein Beispiel. Weitere Aufgaben für die Teilnehmer: In der Kellerwirtschaft einen Filter zusammenbauen und erklären, eine Fehlerweinprobe, bei der es den Fehler in einem Wein zu entdecken gilt, und einen Betrieb vorstellen.

Im Anbaugebiet Pfalz haben dabei die Frauen geglänzt: Den ersten Platz verdiente sich Antonia Wilker aus Pleisweiler-Oberhofen, die ihre Ausbildung beim Weingut Bernhard Huber in Malterdingen absolviert. Rang zwei belegte Sibylla Loy aus Worms (Weingut Klaus Hilz in Dirmstein) vor der Drittplatzierten Lisa-Marie-Röhrenbach aus Landau (Weingut Münzberg in Landau-Godramstein). Sie alle bekamen kleine Präsente. Daneben sind auch die Sieger für Rheinhessen, Mosel und Nahe auf dem Ungsteiner Bärenhof ermittelt und ausgezeichnet worden.

Geehrt wurden die Siegerinnen von Rößler, der Arbeitskreis-Leiterin Weinbau Vera Keller und Weinbaupräsident Reinhold Hörner.