Es wird eine besondere Woche für Bad Dürkheim: Von Montag bis Donnerstag ist die Kurstadt Gastgeberin für Sportler, die an den Special Olympics in Berlin teilnehmen werden. Und da gilt es, eine ganze Reihe an Vorgaben des Olympischen Komitees zu erfüllen. So berichtet die Verwaltung von rund 20 Schulungen, die es zu absolvieren galt. Alles streng nach Vorschrift!

Aber an einer Stelle hat sich doch verschmitzter Pfälzer Erfindergeist durchgesetzt. Und zwar bei etwas Hochoffiziellem: der olympischen Fackel. Denn zu Olympischen Spielen gehört natürlich ein Fackellauf – auch in den Gastgeberstädten. Und so sollen am Dienstag ab 14 Uhr über 400 Menschen das Olympische Feuer durch Bad Dürkheim tragen.

Die Fackel hatte die Stadt nach eigenen Angaben rechtzeitig bestellt. „Es hat Wochen gedauert“, verrät Fachbereichsleiterin Christine Schneider-Joseph, die den Aufenthalt der Sportler und das Rahmenprogramm organisiert hat. Die Olympische Fackel kam – die Olympische Fackel war kaputt. Zumindest der untere Teil. Aber nicht verzagen und die Lebenshilfe-Werkstatt fragen. Deren Schreiner haben aus einem Woiknorze einen neue Stiel angefertigt. „Den nehmen wir“, sagt Schneider-Joseph bestimmt. Auch wenn das hochoffizielle olympische Material inzwischen nachgeliefert wurde. Denn der Woiknorze stehe eben für die Region und sei „einfach schöner“. Zudem liege der Pfälzer Fackelstiel gut in der Hand und lasse sich gut tragen, so das Urteil von Schneider-Joseph. Mit ihrem Team hat sie sogar einen Probe-Fackellauf im Büro gemacht. In der besonderen Woche soll schließlich nichts schief gehen.