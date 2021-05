Die FDP-Fraktionsvorsitzende im Dürkheimer Stadtrat, Petra Dick-Walther, wird Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium in Mainz. Das bestätigte sie am Dienstagabend. Dick-Walther war bei der Landtagswahl im Wahlkreis Bad Dürkheim-Neustadt als Direktkandidatin für die Liberalen angetreten und hatte ein respektables Ergebnis geholt. Sie ist in den Vorständen von Stadt-, Kreis-, Bezirks- und Landesverband aktiv.

Außerdem engagiert sich Dick-Walther im Gradierbau-Förderverein, ist Vorstandsmitglied beim Verein Omega und dem Familienförderverein. 2012 übernahm sie mit ihrem Neffen den Dachdeckerbetrieb der Familie mit 24 Mitarbeitern. Sie werde auch weiterhin ihr Mandat im Dürkheimer Stadtrat ausüben und freue sich auf die neue Aufgabe in Mainz, so Dick-Walther.