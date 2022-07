In der Verbandsgemeinde Freinsheim wird es im zweiten Halbjahr keine Kurse oder sonstigen Angebote der Volkshochschule geben. Das teilte Büroleiter Jörg Heidemann dem Verbandsgemeinderat am Dienstag auf Anfrage von Maria Drewitz (SPD) mit. Die Mitarbeiterin der VG-Verwaltung, die bisher für die Volkshochschule zuständig war, habe innerhalb der Verwaltung eine andere Aufgabe übernommen, so Heidemann. Die Stelle sei neu ausgeschrieben worden. Drewitz bedauerte, dass die Verwaltung keine Regelung gefunden habe, bei der ein Angebot der Volkshochschule in den kommenden Monaten möglich gewesen wäre. Viele Bürger seien enttäuscht, dass sie auf die Volkshochschule verzichten müssen