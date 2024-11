Mit Hilfe von mehr Springerstellen, die aber fest an die sechs Kindertagesstätten angegliedert werden sollen, will die Verbandsgemeinde Freinsheim ihre Kita-Personalprobleme in den Griff bekommen.

Jeweils zwei volle Stellen sollen 2025 in den Freinsheimer Einrichtungen Haus für Kinder und An der Bach sowie an der Kita in Kallstadt