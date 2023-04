Unbekannte haben am Montag ein Pedelec aus dem Parkhaus der Klinik Sonnenwende gestohlen. Laut Polizei wurde der Diebstahls des am Morgen abgestellten Rads gegen 16 Uhr bemerkt. Das Rad war abgeschlossen, die Diebe durchtrennten das Kettenschloss. Bei dem Damenrad handelte sich um ein Pedelec der Marke Cube, Modell Katmandu, 26 Zoll, Farbe Grau, 12-Gang-Schaltung, mit Beleuchtung und einer grau orangenen Satteltasche. Es entstand ein Schaden in Höhe von 3600 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 9630.