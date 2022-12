Die Journalistin und Autorin Jana Steingässer liest am Freitag, 16. Dezember, 17.30 Uhr, in der Turnhalle Kallstadt aus ihrem Buch „Paulas Reise“. In dem 2019 bei Oetinger erschienenen Buch für Kinder ab zehn Jahren wird die Weltreise der Familie Steingässer auf den Spuren des Klimawandels geschildert.

Die 46-jährige Steingässer, die südlich von Darmstadt zu Hause ist, hat in diesem Jahr den Titel „Hannahs Reise“ veröffentlicht. Darin geht die sechsköpfige Familie auf die Suche nach Wasser.

Im Rahmen des SDG-Projekts für Nachhaltigkeit veranstaltet die Ortsgemeinde mit dem Förderverein der Kita und der Grundschule sowie den Brulljesmachern und dem Turnverein diese Lesung, die bis etwa 19 Uhr dauern wird. Im Anschluss ist ein offener Austausch von Interessierten mit Saft und Wein zu Themen der Nachhaltigkeitsstrategie vorgesehen. Der Eintritt ist frei.