Was ist eine Wanderung ohne ein schönes Plätzchen zum Rasten – eine Bank zum Beispiel? Und was wäre, wenn das Bänkchen einen jedes Mal mit dem eigenen Namen begrüßen würde? Die Stadt Bad Dürkheim will Wanderern und sonstigen Gönnern ermöglich – mit Bankpatenschaften.

Neue Bänke an schönen Orten

Die Stadt hat im größten Wanderwege-Projekt der vergangenen Jahrzehnte rund 500 Kilometer Wanderwege überarbeitet. Dabei wurden auch alle Bänke rund um Bad Dürkheim auf ihren Zustand geprüft. Alle, die beschädigt sind, werden restauriert. Außerdem wird es zusätzliche Bänke an schönen Orten geben. Mit einer Bankpatenschaft soll man nun sich oder einem geschätzten Menschen mit der eigenen Bank im Wald oder in den Weinbergen eine Freude machen. „Ein ideales Geschenk auch für alle, die schon alles haben“, heißt es in der Pressemittelung der Stadt.

Wunschname auf der Rückenlehne

Der Pate zahlt einmalig den Anschaffungspreis für eine der neuen Bänke, bekommt von der Stadt einen Standort vorgeschlagen und erwirbt eine fünfjährige Garantie auf kostenfreien Ersatz sämtlicher anfallender, Funktion und Verkehrssicherheit der Bank betreffender Reparaturen. Die Bank wird auf dem Holz der Rückenlehne mit dem Wunschnamen versehen und montiert. Eine Urkunde bestätigt die Patenschaft, über deren Dauer jeder Pate selbst bestimmt. Die Anzahl der zu vergebenden Bänke ist limitiert. Weitere Infos im Netz unter www.bad-duerkheim.de/bankpatenschaften oder telefonisch unter 06322 935 4550.