Sorge, Streit, Ohnmacht: Ein Wal wird zum Spiegel unserer Zeit. Zwischen Hoffnung und Wut zeigt sich, was wir einander zutrauen – und was wir aushalten.

Selbst bei gemütlichen Kaffeerunden in strahlendem Sonnenschein kommt der Moment, an dem die Sorgen um die vielen Problemlagen unserer Zeit angesprochen werden. So erlebe ich es in diesen Tagen. Viel muss dazu nicht gesagt werden, jeder weiß, was gemeint ist und kann die Gefühlslage der Gesprächspartner sehr gut nachvollziehen. „Ich mag gar keine Nachrichten mehr schauen“ oder „ich kann das alles nicht mehr hören“ heißt es dann oft. Die wirtschaftliche Entwicklung angesichts der kriegerischen Konflikte, die Folgen für den Arbeitsmarkt, der Klimawandel, das mühsame Ringen der Politiker um zukunftsfähige Lösungen. Das alles kann uns Angst machen, in Resignation führen oder aber zu panikhafter Aggression.

Doch dann zieht uns über Wochen eine Geschichte um den gestrandeten Wal in den Bann. Ihm widmen Menschen ihre Aufmerksamkeit, fühlen mit ihm mit, übertragen ihre Gedanken auf das Tier. Er ist wie eine Projektionsfläche für die eigenen Ängste und Hoffnungen. Und so bekam das Tier auch Namen: Timmy und auch Hope. Da spüren wir die Sehnsucht, etwas tun zu können, eine Lösung zu haben, helfen zu können, handlungsfähig zu sein, nicht ohnmächtig. Doch dann müssen wir auch wieder erfahren, dass Pläne nicht aufgehen, dass letztlich niemand absolut sicher weiß, was für den Wal gut ist oder ihm schadet. Dass wir an Grenzen kommen, möglicherweise doch hilflos sind. Das auszuhalten fällt nicht wenigen schwer. Und wieder kommt es statt zur Verständigung zu aggressiven Attacken auf Helfer mit gegenseitigen Vorwürfen.

Einander Gutes zutrauen

Vielleicht enden die Rettungsversuche ja als Erfolgsgeschichte, vielleicht aber auch nicht. Eines können wir jedoch mitnehmen, so meine ich: Wir müssen gerade in diesen Zeiten mehr Hoffnungsgeschichten erzählen, Geschichten vom Gelingen, die Mut machen.

Es geht nicht darum, der Realität zu entfliehen, sondern diese so wahrzunehmen, wie sie wirklich ist. Da sind die Schwierigkeiten, für die wir noch keinen Ausweg sehen, aber eben auch die gelösten Probleme. Da sehen wir Fähigkeiten, die Menschen mitbringen und für andere einsetzen und Fortschritte, die Menschen miteinander erreicht haben.

So schaffen wir es möglicherweise wieder leichter, einander Gutes zuzutrauen. Und die nötige Geduld aufzubringen, bis ein guter Weg gefunden ist. Einander Fehler zu verzeihen. Wir können vielleicht auch besser aushalten, dass nicht alles möglich ist, ohne gleich die Hoffnung zu verlieren.

Die Autorin

Annette Nitsch ist Pastoralreferentin in der Pfarrei Hl. Theresia vom Kinde Jesu in Bad Dürkheim

