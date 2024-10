Ein 84-jähriger Autofahrer hat am frühen Samstagmorgen in der Gutleutstraße in Bad Dürkheim einen Fußgänger übersehen und diesen leicht verletzt. Der Unfall ereignete sich gegen 5 Uhr morgens, wie die Polizei mitteilt. Demnach wollte der Mann mit seinem Mercedes auf das Gelände des dortigen Flohmarktes fahren, musste aber vor dem verschlossenen Tor halten. Ein 55-jährige Fußgänger lief hinter dem Pkw vorbei, da dieser laut Polizeiangaben den Gehweg blockierte. Beim Rückwärtsfahren übersah der Mercedesfahrer den Passanten und es kam zu einem Zusammenstoß, hieß es in der Mitteilung. Der 55-Jährige wurde leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht.