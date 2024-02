Der Gemeinderat in Herxheim am Berg konnte am Montag gar nicht anders, als das neue Bauverfahren für die Weinlounge zunächst einmal zu stoppen. Denn entscheidend für das weitere Vorgehen ist das noch nicht vorliegende Lärmgutachten.

Kreisverwaltung und Verbandsgemeinde Freinsheim mussten aufgrund der ihnen vorliegenden Beschwerden davon ausgehen, dass von den Musikpartys in der Weinlounge Störungen ausgehen. Die im Raum stehenden Vorwürfe muss die Genossenschaft als Antragstellerin im neuen Bauverfahren zunächst einmal mit Hilfe eines Gutachtens zu entkräften versuchen. Deshalb konnte die Gemeinde ihr Einvernehmen zu dem Bauantrag am Montag nicht erteilen. Die Kreisverwaltung hätte die Genehmigung der Gemeinde sonst „kassiert“.

Schwierigkeiten mit der Nachbarschaft der Herxheimer Genossenschaft sind nicht neu. Bereits 2016, ein Jahr nach der Eröffnung der Weinlounge, gab es Proteste wegen der Parksituation. Die Genossenschaft hat versucht, mit Hilfe von neuen Parkplätzen im Süden die Probleme in den Griff zu bekommen. Doch es gibt weiterhin Konflikte, zumal die Musikveranstaltungen seitdem noch zugenommen haben. Bis zuletzt fanden sie jeden Donnerstag statt. Wer geglaubt hat, dass dies angesichts der anfänglichen Schwierigkeiten von allen Anwohnern einfach so hingenommen wird, war wohl etwas blauäugig.

Das Gespräch suchen

Abseits aller jetzt notwendigen Schritte, die im Laufe des Verfahrens anstehen, sollten Genossenschaft und Weinlounge-Betreiber auf der einen sowie die sich gestört fühlenden Anwohner auf der anderen Seite das Gespräch miteinander suchen. Hier scheint derzeit das Klima ziemlich vergiftet zu sein. Beide Seiten sollten jedoch gemeinsam aus dieser festgefahrenen Situation wieder herausfinden. Vorwürfe, wie sie auch in der Gemeinderatssitzung am Montag laut geworden sind, helfen hier nicht weiter.