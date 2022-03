Der neue Vorsitzende des Partnerstädtevereins Bad Dürkheim (PSV) heißt Alexander Grieb. Ihn wählten die Mitglieder bei ihrer Versammlung im Dürkheimer Haus, da sein Vorgänger Ulrich Baer nicht mehr kandidiert hatte. Auch Schatzmeister Dirk Friedrich legte sein Amt nieder.

Auch 2021 sei wieder von der Corona-Pandemie geprägt gewesen, hob Baer in seinem letzten Jahresbericht als Vorsitzender hervor. Daher seien die Kontakte zu den Partnerstädten sehr gering ausgefallen. So werde es auch 2022 keine Bürgerreise ins französische Paray-le-Morial geben. Im englischen Wells habe der Vorstand des Partnerstädtevereins gewechselt. Normal verliefen die Verbindungen lediglich nach Kempten im Allgäu. Die polnische Partnerstadt Kluczbork habe aufgrund des Ukraine-Kriegs momentan ganz andere Probleme, da auch dort viele Kriegsflüchtlinge ankommen. Den Ukrainern wolle auch der PSV helfen.

Eine Idee, wie das gelingen könnte, hatte der aus dem Amt scheidende Schatzmeister Friedrich: Den erwirtschafteten Überschuss von 1684 Euro über Kluczbork in eine ukrainische Stadt überweisen. Dafür erntete er Beifall und Zustimmung. Er bekam auch die Ehrennadel in Gold des Partnerschaftverbands Rheinland-Pfalz als Anerkennung für seine jahrelangen Verdienste. „All seine Erfahrung kam uns stets zugute, und seine Kontaktfreudigkeit hat uns Türen geöffnet“, sagte der stellvertretende Vorsitzende Rainer Sahler.

Beziehungen zu Menschen aus Partnerstädten intensivieren

Lob für den scheidenden Vorsitzenden Baer, der seit 2019 im Amt war, gab es vom Ehrenvorsitzenden Reinhard Brenzinger: „Ulrich hat in schweren Zeiten den Vorsitz übernommen und das Schifflein Partnerstädteverein gerade während der Coronazeit gut durch die Klippen gesteuert.“

Der neue Mann an der PSV-Spitze, Alexander Grieb, nannte als Ziele, die zwischenmenschlichen Beziehungen der Dürkheimer zu Menschen aus den Partnerstädten zu pflegen und wieder zu intensivieren. Es sei ihm bewusst, dass das in der Pandemie keine leichte Aufgabe ist. Er hoffe dennoch, „dass es gelingt, die Kontakte wieder enger zu gestalten“. Große Terminplanungen könne der Verein derzeit nicht machen. Zumindest eine Veranstaltung hat sich der PSV aber vorgenommen: ein Grillfest am 9. Juli in der Fasanerie des TV Ungstein – sofern es die Corona-Situation zulässt.

Vorstand

Vorsitzender: Alexander Grieb (neu); Stellvertreter: Jürgen Diehl, Rainer Sahler; Schatzmeisterin: Michaela Allbach (neu); Schriftführer: Helmut Thomas.