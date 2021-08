Ein grauer Audi A4 ist am Montagnachmittag im Parkhaus am Dürkheimer Haus bei einem Unfall beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Wagen einer 71 Jahre alten Wachenheimerin an der hinteren Stoßstange eingedellt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 300 Euro zu kümmern. Die Polizei bittet um Hinweise: Telefon 06322 9630.