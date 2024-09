Die Polizei sucht Zeugen, die am Donnerstag beobachtet haben, wie ein parkendes Auto angefahren wurde. Nach Angaben der Polizei wurde zwischen 11.30 und 12 Uhr ein in der Mannheimer Straße längs zur Fahrbahn parkender schwarzer Mercedes vorne links beschädigt. Die Höhe des Schadens gibt die Polizei mit etwa 1500 Euro an. Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de.