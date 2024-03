Am Montag um 11.30 Uhr sind Polizeiangaben zufolge auf dem Parkplatz des Toom-Baumarkts in der Bruchstraße in Bad Dürkheim ein Renault Megane und ein VW Touran zusammengestoßen. Dazu kam es, weil die beiden Autos auf zwei gegenüberliegenden Parkplätzen abgestellt waren und die Fahrer gleichzeitig ausparkten. Bei der folgenden Kollision entstand ein Sachschaden von ungefähr 650 Euro. Da die Schuldfrage vor Ort nicht abschließend geklärt werden konnte, werden unabhängige Zeugen gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim in Verbindung zu setzen. Hinweise nimmt sie telefonisch unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.