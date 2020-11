Zu den Themen, die sich wegen der Corona-Pandemie verzögern, gehört auch der umstrittene Parkplatz „An der Quelle“.

Laut Bürgermeister Matthias Weber (FWG) liegt der Stadt das Lärmgutachten, das für die Fortsetzung des Bebauungsplanverfahrens gebraucht wird, noch nicht vor. „Das Ingenieurbüro hat noch nichts geliefert“, so Weber. Deshalb könne das Thema wohl nicht wie vorgesehen noch im Dezember in den politischen Gremien der Stadt behandelt werden.

Wie der für den Bereich Verkehr zuständige Beigeordnete Jochen Weisbrod (CDU) weiter mitteilte, habe das im Bereich Bohngärten/Burgstraße aufgestellte Verkehrszählgerät der Verbandsgemeinde nichts mit dem Lärmgutachten zu tun. Man wolle damit überprüfen, wie stark der Durchgangsverkehr im Bereich der West-Ost-Achse Hinter den Rüstern sei, das heißt wie viel davon in den Bereich Burg- und Friedhofstraße abfließe. „Eventuell müssen wir uns Maßnahmen überlegen, wie wir hier nachsteuern“, sagte Weisbrod, an den Beschwerden von Anwohnern in diesem Bereich herangetragen worden waren.

Stadt will Verkehrszählboxen anschaffen

Man wolle aber auch andere Straßen in Freinsheim ins Visier nehmen. Der Beigeordnete kündigte an, dass die Stadt beabsichtige, sich dafür zwei eigene Verkehrszählboxen anzuschaffen. „Ziel ist es, jede Straße in Freinsheim in einem regelmäßigen Turnus zu überprüfen“, so Weisbrod, der erst vor kurzem auch eine Unterschriftenliste von Bürgern aus der Reibold-, Bahnhof- und Herxheimer Straße wegen hoher Verkehrsbelastung bekommen hat.

Verzögerungen gibt es auch beim Neubaugebiet Blumenau. Hier sollte nach Angaben des Bürgermeisters eigentlich im Dezember der erste Entwurf des Bebauungsplans verabschiedetet werden. Danach war die erste Offenlegung geplant. Auch dies verschiebe sich wie die Parkplatz-Thematik nun ins neue Jahr.