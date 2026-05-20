Die Beleuchtung des neuen Parkplatzes im Wachenheimer Oberstnest wird 35.500 Euro kosten. Der Stadtrat hat am Montagabend grünes Licht für die Vergabe an eine Wachenheimer Firma gegeben. Nach Angaben von Bürgermeister Torsten Bechtel (CDU) werden 13 Leuchten installiert. Vier Mitglieder des Rates stimmten dagegen, zwei enthielten sich. Der Parkplatz war im Vorfeld umstritten. Mit der Anlage des Platzes, der bereits jetzt als solcher genutzt wird, sollen 72 feste Stellplätze geschaffen werden. Die Arbeiten laufen bereits und wurden vom Stadtrat für 253.000 Euro brutto an eine Firma aus Speyer vergeben. Hinzu kommen nun die Kosten für die Beleuchtung. Da das Vorhaben Teil der Stadtsanierung ist, rechnet die Stadt mit einem Zuschuss von 70 Prozent. Die Baukosten waren zuvor auf 380.000 Euro geschätzt worden.