Ein unbekannter Fahrer hat am Samstag zwischen 12 und 12.45 Uhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz eines Discounters in der Bruchstraße in Bad Dürkheim einen geparkten blauen Skoda Yeti am Heck hinten links beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, ist der Unfallverursacher anschließend einfach weitergefahren. Der Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Zeugen können sich bei der Polizei Bad Dürkheim melden: 06322 9630, pibadduerkheim@polizei.rlp.de.