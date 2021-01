Welche Auswirkungen hätte der geplante Parkplatz „An der Quelle“ zwischen Burg- und Friedhofstraße mit seinen 84 Stellplätzen hinsichtlich Lärm und Verkehrsaufkommen auf die umliegenden Straßen und ihre Anwohner?

Antworten auf diese Frage will das Lärm- und Verkehrsgutachten geben, das am Donnerstag ab 19 Uhr im Bauausschuss vorgestellt wird. Die Sitzung findet rein digital in Form einer Video- oder Telefonkonferenz statt.

Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass durch den öffentlichen Parkplatz (79 Pkw- und drei Motorradstellplätze) an keinem der untersuchten Immissionsorte die Grenzwerte überschritten werden. Bei dem geplanten Hotelparkplatz für den Altstadthof (18 Plätze) sei dies ebenso. Jedoch würden die Friedhof- und Burgstraße sowie „Hinter den Rüstern“ und „In den Bohngärten“ eine Verkehrserhöhung durch den Parkplatz erfahren.

Die Bürgerinitiative gegen den Parkplatz hat bereits zur Sitzung Fragen eingereicht. Hierbei geht es unter anderem um die Verteilung des vom Parkplatz abfließenden Verkehrs. „Vieles, was an Fragen aufgekommen ist, wird wohl auch beantwortet“, so Bürgermeister Matthias Weber (FWG) im Vorfeld. Auch ein Vertreter des mit der Studie beauftragten Ingenieurbüros werde an der Konferenz teilnehmen. Für die interessierte Öffentlichkeit gibt es ein begrenztes Zugangskontingent zur virtuellen Konferenz. Anmeldungen bitte per E-Mail bis Donnerstag, 14 Uhr, an die Adresse verwaltung@vg-freinsheim.de.

Das Thema wird am Donnerstag, 18. Februar, auch den Stadtrat beschäftigen.