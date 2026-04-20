Am Parkplatz an der Quelle will die Stadt eigenes Gelände wieder als Kleingärten verpachten. Die neue Geländeaufteilung war durch die Umlegung des Katasteramtes entstanden. Bürgermeister Jochen Weisbrod (CDU) machte in der Stadtratssitzung am Donnerstag deutlich, dass die Geländegrößen und die Anzahl der Gartengrundstücke noch flexibel seien. Zum Teil könnten die Grundstücke gedrittelt werden. Diese sind zum Teil an die Burgstraße angeschlossen. Außerdem ist geplant, im Gelände noch einen Weg anzulegen. Für den Bereich an der freigelegten Quelle will die Stadt selbst noch ein Nutzungskonzept ausarbeiten.

Etwa zehn Gärten könnten am Ende angeboten werden, schätzt Weisbrod. Sechs Bewerber gibt es bereits. Der Stadtvorstand will sich jetzt überlegen, wer bevorzugt zum Zug kommen soll. Die Gärten sollen als kleiner Ort der Erholung dienen. Außerdem sollen die Gärtner die Möglichkeit haben, Gemüse selbst anzupflanzen.

Schrebergärten gibt es in Freinsheim auch an der Stadtmauer und in der Dackenheimer Straße.