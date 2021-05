Die Bürgerinitiative gegen den Parkplatz „An der Quelle“ zwischen Burg- und Friedhofstraße ist verärgert darüber, dass es zu keinem Treffen mit dem Klimaschutzmanager der Verbandsgemeinde kommt. Einem entsprechenden Wunsch hat die Verwaltung eine Absage erteilt.

Die Initiative hatte in einem Schreiben an Klimaschutzmanager Nico Lauermann ein Treffen zum Argumenten-Austausch vorgeschlagen. Sie bezieht sich vor allem darauf, dass ein Parkplatz mit 100 Stellplätzen nicht den Klimaschutzzielen entsprechen könne. Von der Verwaltungsspitze kam daraufhin eine Absage.

Büroleiter Jörg Heidemann begründete dies damit, dass mit der Stelle des Klimaschutzmanagers andere Ziele verfolgt würden. Es gehe darum, das Klimaschutzkonzept der VG umzusetzen, aufgrund dessen das Land die Stelle des Klimaschutzmanagers auch bezuschusse. Ziel sei es, die Energie- und Klimaschutzaktivitäten zu koordinieren und bei deren Umsetzung mitzuwirken. Lauermann sei kein Umweltmanager, der zu allen Maßnahmen des Umweltschutzes gehört werde oder ein Regulativ darstelle. In seiner Funktion sei Lauermann eher ein Ansprechpartner für die Räte, wenn diese Fördermittel für Klimaschutzprojekte beantragen möchten. „Die Zielsetzung ist also eine andere“, so Heidemann. Bürgerinitiativen könnten sich durch diverse Beteiligungsformate in den politischen Prozess einbringen. Es gebe deshalb keinen rechtlichen Rahmen für einen Meinungsaustausch.

Die Bürgerinitiative sieht dies in einem Antwortschreiben ihrer Sprecherinnen Manuela Meyer und Claudia Gehrlinger-Braun anders. „Man sollte davon ausgehen dürfen, dass ein Klimamanager bei allen klimapolitischen Fragen seiner Gemeinde mit hinzugezogen wird, nicht nur für ausgewählte Fragen“, finden sie.