Den Fragenkatalog, den die Bürgerinitiative Quelle (BIQ) an Stadtspitze und Verwaltung geschickt hatte, ist mittlerweile beantwortet. Zufrieden ist die Bürgerinitiative noch nicht.

Im Vorfeld der Stadtratssitzung am Donnerstag, in der die Verabschiedung der Kostenschätzung zum umstrittenen Parkplatzprojekt erwartet wird, haben Manuela Meyer und Jan-Martin Löning von der BIQ einzelne Kritikpunkte nochmals hervorgehoben.

Ihr Schreiben an Bürgermeister Matthias Weber (FWG) haben Meyer und Löning auch an die Vorsitzenden der im Rat vertretenen Parteien in Kopie verschickt. Darin wird kritisiert, dass die Annahme von einer fünfprozentigen Preissteigerung zu gering sei. Ein „Puffer“ für Unvorhergesehenes ist aus Sicht der BIQ unabdingbar. Der Baubeginn für das Projekt soll im nächsten Jahr sein. Außerdem moniert die Bürgerinitiative, dass die Kosten von insgesamt 900.000 Euro sich nur auf die anstehenden Tiefbaumaßnahmen beziehen. Die bisher bereits angefallenen Kosten (Grunderwerb, Umlegung, Bebauungsplan, Verkehrsgutachten) würden nicht berücksichtigt.

Reaktion von Bürgermeister und Beigeordnetem

In einem von Bürgermeister Matthias Weber (FWG) und dem Ersten Beigeogeordneten Jochen Weisbrod (CDU) unterschriebenen Schreiben an die BIQ vom 9. Juni wurde betont, dass es dem Stadtvorstand sowie den politischen Gremienvertretern sehr wohl bekannt sei, dass die präsentierten Kosten für den Parkplatz „nur“ die Kosten der Tiefbaumaßnahme darstellen. Diese Aufstellung habe der Rat im Oktober verlangt. Die weiteren Kosten seien bereits durch Beschlüsse in den politischen Gremien angenommen und in den vergangenen Jahren in den Haushaltsplan der Stadt eingestellt worden.

Man habe das Thema im Stadtrat im April vertagt, weil es Unklarheiten über die Herleitung der Kostenkalkulation gegeben habe. Da diese Erläuterungen nun vorliegen, könne im Stadtrat am Donnerstag abschließend darüber entschieden werden. Wie berichtet, hat der Bauausschuss am 2. Juni eine Beschlussempfehlung gegen die Stimmen der Grünen verabschiedet. Außerdem sei den politisch handelnden Personen bewusst, dass eine Kostenkalkulation immer nur den derzeitigen Planungsstand wiedergebe. Insofern könnten beispielsweise aufgrund der Marktentwicklung die Kosten der Maßnahme variieren.