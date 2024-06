Gegen die Baugenehmigung für den in Freinsheim geplanten Parkplatz an der Quelle sind drei Widersprüche bei der Kreisverwaltung eingegangen.

Die Baugenehmigung für das Projekt, das den Bau von 90 Parkplätzen zwischen Burg- und Friedhofstraße vorsieht, erteilte die Kreisverwaltung der Stadt Freinsheim Ende März. Anwohner hätten drei Widersprüche eingereicht, diese aber noch nicht begründet, teilte die Kreisverwaltung auf Anfrage mit. Der Bau des Parkplatzes ist für 2025 geplant.

Kreisverwaltung: keine aufschiebende Wirkung

Da ein Widerspruch gegen eine Baugenehmigung keine aufschiebende Wirkung hat, ergeben sich zunächst keine Auswirkungen auf das Bauprojekt, so die Kreisverwaltung. Der Bauherr, die Stadt Freinsheim, könne von seiner Baugenehmigung also weiterhin Gebrauch machen. Sollte sich jedoch im Vorverfahren oder in einem gegebenenfalls sich anschließenden Klageverfahren herausstellen, dass die Widersprüche beziehungsweise die Klagen begründet sind, müsse dies beachtet werden. „Bis dahin baut die Stadt Freinsheim auf eigenes Risiko“, machte die Behörde deutlich. Außerdem hätten die Widerspruchsführer die Möglichkeit, beim Verwaltungsgericht die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung ihrer Widersprüche zu beantragen.