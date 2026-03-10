Der Parkplatz in der Wachenheimer Ortslage Oberstnest wird ab Montag, 23. März, für drei Monate voll gesperrt, da eine umfassende Sanierung geplant ist. Das teilte die Verbandsgemeindeverwaltung Wachenheim mit. Die Fläche in der Nähe der katholischen Edith-Stein-Kirche wird bereits als Parkplatz genutzt, jedoch ohne entsprechende Befestigung. Ziel ist es 72 feste Stellplätze zu schaffen. Die Arbeiten wurden vom Stadtrat Wachenheim für 253.000 Euro brutto an eine Firma aus Speyer vergeben. Zusätzlich entstehen Kosten für die Beleuchtung. Da das Vorhaben Teil der Stadtsanierung ist, rechnet die Stadt mit einem Zuschuss von 70 Prozent. Im Vorfeld wurde intensiv über die Erschließung der Fläche diskutiert.