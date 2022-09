Das Klimbündnis der Naturfreunde beteiligt sich am Samstag am internationalen Aktionstag „Parking day“. An dem Tag werden Parkplätze für eine begrenzte Zeit umgewidmet und beispielsweise als Sitzflächen genutzt, um darauf hinzuweisen, wie viel öffentliche Fläche dem Pkw-Verkehr zur Verfügung gestellt wird.

Die Aktivisten „besetzen“ zwischen 11 und 14 Uhr sechs Parkplätze auf dem südöstlichen Teil des Stadtplatzes. Im vergangenen Jahr hatte die Aktion für Unmut vor allem bei den Einzelhändlern gesorgt.